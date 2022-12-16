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    Швеция победила Швейцарию в матче Евротура

    Хоккей Евротур Сборная Швейцарии Сборная Швеции
    Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии (3:2 ОТ) в оверйтаме матча швейцарского раунда Еврохоккейтура, который проходил в Хельсинки.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    В составе победителей отличились Якоб де ла Роуз, Йеспер Олофссон и Маркус Серенсен.

    За швейцарцев шайбы забросили Дамьен Риа и Дин Кукан.

    Еврохоккейтур. Швейцарский этап
    Швеция — Швейцария — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Де ла Росе — 1 (Дальбек, Серенсен), 27:23 — 1:0. Риат — 2, 33:10 — 1:1. Олофссон — 1, 37:50 — 2:1. Кукан — 1 (Берчи), 59:16 — 2:2. Серенсен — 1 (Де ла Росе), 63:05 — 3:2Нереализованный буллит: Ковач (Швеция), 39:23 (Вратарь)Вратари: Хегберг — Вебер (58:51 — 59:16)Броски: 28 (11+10+5+2) — 46 (10+21+11+4)Штраф: 4 — 0

    Ранее на турнире Чехия обыграла Финляндию (3:2).

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