НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Тампа» разгромила «Коламбус», «Рейнджерс» обыграли «Торонто»

«Вашингтон» — «Даллас» 1:2

Капитан столичного клуба Александр Овечкин сделал голевую передачу. Его одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов остались без набранных очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Голы: Шири — 10 (Овечкин, Строум), 29:23 — 1:0. Бенн — 12 (бол., Хинтц, Павелски), 40:48 — 1:1. Миллер — 2 (Сутер, Марчмент), 42:07 — 1:2Вратари: Линдгрен — ЭттингерШтраф: 4-4Броски: 46 (16+15+15) — 26 (14+5+7)

«Даллас» одержал вторую победу кряду, у «Вашингтона» прервалась серия из пяти побед.

«Вашингтон» — «Даллас» 1:2

«Флорида» — «Питтсбург» 2:4

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель. Два очка на счету российского форварда Евгения Малкина — гол и результативная передача. Его признали второй звездой встречи. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 38.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Питтсбург» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Голы: Ломберг — 4 (Э. Стаал, Монтур), 5:30 — 1:0. Летанг — 2 (мен., Раст, Пелинг), 24:17 — 1:1. Гюнцель — 14 (бол., Малкин, Летанг), 32:42 — 1:2. Малкин — 10 (бол., Кросби, Ракелль), 48:05 — 1:3. Райнхарт — 9 (Верхэге), 50:14 — 2:3. Гюнцель — 15 (п.в., Кросби, Макгинн), 58:42 — 2:4Вратари: Бобровский (58:27 — 58:42) — ДжерриШтраф: 6-6Броски: 34 (11+18+5) — 39 (10+12+17)

«Пингвинз» продлили победную серию до семи встреч.

«Флорида» — «Питтсбург» 2:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 3:1

В составе победителей дубль оформил Джимми Веси, еще один гол забил Филип Хитил. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 22 и стал второй звездой встречи. У 26-летнего россиянина 15 побед в 23 матчах сезона.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Торонто» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Хытил — 7 (бол., Какко, Лафренье), 3:52 — 1:0. Бантинг — 7 (Кампф, Тимминс), 14:06 — 1:1. Веси — 4 (Трочек, Миллер), 35:33 — 2:1. Веси — 5 (п.в., Труба, Трочек), 58:47 — 3:1Вратари: Шестеркин — Мюррей (58:09 — 58:47)Штраф: 6-2Броски: 20 (9+6+5) — 23 (9+4+10)

«Рейнджерс» одержали пятую победу кряду, у «Торонто» прервалась серия из четырех побед.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 3:1

«Каролина» — «Сиэтл» 3:2 ОТ

Российский нападающий Андрей Свечников отметился голом в составе победителей. Для него эта шайба стала 16-й в текущем сезоне. Голкипер победителей Петр Кочетков отразил 15 бросков из 17.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Сиэтл» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Свечников — 16, 10:10 — 1:0. Степан — 1 (Друри, де Хаан), 17:16 — 2:0. Ноесен — 4 (буллит), 22:08 — 3:0. Донато — 5 (Соуси, Гурд), 31:26 — 3:1. Спронг — 7 (Танев, Борген), 49:14 — 3:2Вратари: Кочетков — ГрубауэрШтраф: 4-4Броски: 39 (14+13+12) — 17 (4+7+6)

«Каролина» — «Сиэтл» 3:2 ОТ

«Монреаль» — «Анахайм» 2:5

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Анахайм» — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3) Голы: Терри — 12 (бол., Зеграс, Мактавиш), 17:28 — 0:1. Клингберг — 2 (Зеграс, Хенрик), 17:56 — 0:2. Кофилд — 17 (бол., Дак, Друэн), 43:11 — 1:2. Кофилд — 18 (Ковачевич, Харрис), 46:37 — 2:2. Клингберг — 3 (Ватрано, Строум), 50:55 — 2:3. Хенрик — 9 (п.в., Мактавиш), 58:32 — 2:4. Ватрано — 5 (п.в., Сильферберг), 59:51 — 2:5Вратари: Аллен (58:21 — 58:32, 58:49 — 59:51) — ДосталШтраф: 6-10Броски: 25 (8+12+5) — 32 (10+5+17)

«Монреаль» — «Анахайм» 2:5

«Бостон» — «Лос-Анджелес» 2:3 Б

В серии буллитов командам потребовалось по семь бросков, чтобы выявить победителя.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Холл — 12 (Грызлик, Койл), 27:53 — 1:0. Маршан — 9 (бол., Пастрняк, Макэвой), 30:02 — 2:0. Кемпе — 11 (Фиала, Копитар), 48:29 — 2:1. Кемпе — 12 (бол., Фиала, Даути), 57:50 — 2:2Победный буллит: МурВратари: Ульмарк — КоплиШтраф: 14-14Броски: 35 (11+10+13+1) — 30 (10+8+8+4)

«Бостон» — «Лос-Анджелес» 2:3 Б

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 1:2

Российский защитник победителей Иван Проворов очков не набрал. «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Хьюз — 16 (бол., Хэмилтон), 4:20 — 1:0. Лотон — 5 (бол., Санхейм, Кэйтс), 24:12 — 1:1. Конекны — 12 (Кэйтс), 51:46 — 1:2Вратари: Ванечек — ХартШтраф: 20-16Броски: 49 (16+14+19) — 24 (7+8+9)

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 1:2

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:1

Российский нападающий победителей Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком. С 34 результативными передачами он вышел на первое место в сезоне по этому показателю. Единственный гол «Коламбуса» забил российский форвард Кирилл Марченко. У него два гола в трех последних встречах.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Белльмар — 1 (Наместников, Хедман), 3:57 — 1:0. Марченко — 2 (Силлинджер, Гудбрэнсон), 23:10 — 1:1. Пойнт — 16 (Хагель, Кучеров), 49:02 — 2:1. Хагель — 9 (Кучеров, Хедман), 53:36 — 3:1. Хагель — 10 (п.в., Кучеров, Коул), 57:19 — 4:1Вратари: Эллиотт — Тарасов (57:05 — 57:19)Штраф: 2-6Броски: 29 (12+8+9) — 25 (6+11+8)

«Тампа» одержала четвертую победу подряд.

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:1

«Виннипег» — «Нэшвилл» 2:1 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Форсберг — 9 (Гранлунд, Дюшен), 9:04 — 0:1. Демело — 1 (Коннор, Моррисси), 15:24 — 1:1. Коннор — 12 (Лаури, Моррисси), 63:31 — 2:1Вратари: Хеллибак — СаросШтраф: 15-17Броски: 41 (10+19+10+2) — 26 (6+8+11+1)

«Виннипег» — «Нэшвилл» 2:1 ОТ

«Чикаго» — «Вегас» 1:4

В составе победителей дубль оформил Райлли Смит, еще по голу забили Чандлер Стивенсон и Фил Кессел. Защитник Даниил Мироманов записал на свой счет результативную передачу. У «Блэкхокс» отличился Тейлор Рэддиш.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Стивенсон — 7 (бол., Стоун, Маршессо), 14:41 — 0:1. Смит — 13 (мен., Карлссон), 23:56 — 0:2. Кессел — 6 (Мироманов, Карлссон), 48:08 — 0:3. Рэддиш — 9 (Тэйвз, С. Джонс), 56:06 — 1:3. Смит — 14 (п.в., Маршессо), 59:30 — 1:4Вратари: Содерблум (58:06 — 59:30) — ТомпсонШтраф: 2-4Броски: 24 (7+7+10) — 25 (12+4+9)

«Чикаго» — «Вегас» 1:4

«Колорадо» — «Баффало» 2:4

В составе «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи. Голкипер Александр Георгиев отразил 17 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Баффало» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Голы: Томпсон — 24 (Миттельштадт, Клэйг), 0:54 — 0:1. Так — 15 (бол., Далин, Томпсон), 7:08 — 0:2. Далин — 10 (Джост, Олофссон), 37:11 — 0:3. Рантанен — 20 (Ничушкин, Лехконен), 48:20 — 1:3. Родригес — 7 (Ничушкин, Макар), 58:38 — 2:3. Козенс — 11 (п.в.), 59:02 — 2:4Вратари: Георгиев (58:44 — 59:02, 59:28) — ЛуукконенШтраф: 4-4Броски: 42 (12+12+18) — 21 (11+9+1)

«Колорадо» занимает восьмое место в Западной конференции, «Баффало» — 12-й на Востоке.

«Колорадо» — «Баффало» 2:4

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» 3:4 Б

В составе гостей в основное время матча заброшенной шайбой отличился Владимир Тарасенко. Павел Бучневич и Иван Барбашев сделали по голевой передаче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Хаймэн — 14 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 1:03 — 1:0. Кайру — 11 (Бучневич, Шенн), 6:47 — 1:1. Макдэвид — 27 (бол., Бэрри, Скиннер), 24:42 — 2:1. Ямамото — 2 (Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 50:36 — 3:1. Томас — 7 (Барбашев, Кайру), 51:25 — 3:2. Тарасенко — 9 (мен., Кайру), 59:40 — 3:3Победный буллит: КайруВратари: Скиннер — БиннингтонШтраф: 8-10Броски: 28 (10+5+12+1) — 32 (5+12+12+3)