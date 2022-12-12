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    «Колорадо» в овертайме обыграл «Сент-Луис»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш
    «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Сент-Луисом». Команды решали исход поединка в овертайме.

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    Игроки «Колорадо»

    Героем встречи стал Микко Рантанен, который записал на свой счет три шайбы. Его шайба в третьем периоде была спасла «Эвеланш» от поражения. Она была заброшена за 8 секунд до сигнала.

    В составе гостей по шайбе на свой счет записали Владимир Тарасенко и Брэндон Саад.

    Россиянин Валерий Ничушкин поучаствовал в голевой атаке с победной шайбой. Отметим, вратарь Александр Георгиев на лед не вышел.

    «Колорадо» набрал 30 очков и занимает 7-е место на Западе. Это его первая победа в последних пяти матчах. «Сент-Луис» проиграл во второй раз подряд и с 25 очками занимает 12-е место.

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