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    Кудашов: Ровно 11 лет «Динамо» не выигрывало в Магнитогорске, хотели прервать эту серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Металлургом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    «В первую очередь, не знаю, знает ли об этом кто-то или нет: у нас ровно 11 лет "Динамо" не выигрывало в Магнитогорске.

    Поэтому сегодня мини-задача стояла прервать эту серию, команда с ней справилась. Это был основной пункт в установке на сегодняшнюю игру.

    Если по игре говорить: работали, работали, наработали сегодня на победу. С первой до последней минуты как включились, все пахали, и в атаке, и в обороне и самоотверженно, с полной самоотдачей. Такой вот результат и получился.

    Был момент, когда "Магнитка" перехватывала инициативу. Но сыграли правильно по заданию, где в среднюю зону вывели шайбу, где-то завезли в зону соперника, дали вовремя поменяться.

    Мы не переигрывали смены. Надо отдать должное "Металлургу" второй период они всегда хорошо играют, накладывают смены, зажимают соперника, и он иногда теряет силы.

    Мы не дали этого сделать, практически несколько смен таких всего было. Поэтому ровно все игроки сыграли, не переигрывали и сэкономили силы», — сказал тренер пресс-службе «Магнитки».

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