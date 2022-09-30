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    «Витязь» по буллитам обыграл «Адмирал»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Адмирал
    «Витязь» одержал победу над «Адмиралом» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча была выиграна в серии буллитов.

    Игроки« Витязя»
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    Игроки« Витязя»

    Роман Червены и Александр Горшков вывели гостей вперед, а Степан Старков и Тайлер Граовац спасли хозяев от поражения.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Червены — 5 (бол., Горшков), 24:48 — 0:1. Горшков — 4 (Берлев), 28:24 — 0:2. Старков — 3 (Граовац), 35:44 — 1:2. Граовац — 2 (Ежов, Кара), 49:34 — 2:2Победный буллит: ЯровойВратари: Дорожко — СеребряковШтраф: 8 — 4Броски: 27 (9+5+12+1) — 36 (8+12+13+3)

    В серии буллитов «Витязь» выиграл со счетом 3:2. Победный буллит на счету Станислава Ярового.

    У «Витязя» 13 очков и 8-е место. У «Адмирала» 11 очков и 7-е место.

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