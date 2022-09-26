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    Вудкрофт: Мы допустили три ошибки, которые напрямую повлияли на результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    «Нам не хватало в самых разных аспектах: контроль шайбы, нацеленность на ворота, энергия. Когда объединяешь все эти факторы, сложно сражаться с таким соперником, как "Металлург".

    Мы допустили три ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Вспомните три первые шайбы, которые мы пропустили.

    Где-то повлиял недостаток сфокусированности, где-то — недостаток движения. Если хочешь добиться нужного результата против такой команды, как "Металлург", нельзя допускать такие индивидуальные ошибки.

    Вы считаете, что Емелин играл неуверенно? В эпизоде с первым голом шайба перескочила через клюшку. Нет ничего общего с неуверенностью Емелина. Нехорошие вещи случаются.

    Другое дело, что после того, как игрок "Металлурга" убежал к нашим воротам и нанес первый бросок, нам надо было не дать сыграть на добивании.

    Главная ошибка, что игроки не смогли предотвратить голевое добивание», — сказал Вудкрофт «Спорт-Экспресса».

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