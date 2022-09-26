Вудкрофт: Мы допустили три ошибки, которые напрямую повлияли на результат

Главный тренер минскогопрокомментировал поражение от магнитогорского(1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам не хватало в самых разных аспектах: контроль шайбы, нацеленность на ворота, энергия. Когда объединяешь все эти факторы, сложно сражаться с таким соперником, как "Металлург".

Мы допустили три ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Вспомните три первые шайбы, которые мы пропустили.

Где-то повлиял недостаток сфокусированности, где-то — недостаток движения. Если хочешь добиться нужного результата против такой команды, как "Металлург", нельзя допускать такие индивидуальные ошибки.

Вы считаете, что Емелин играл неуверенно? В эпизоде с первым голом шайба перескочила через клюшку. Нет ничего общего с неуверенностью Емелина. Нехорошие вещи случаются.

Другое дело, что после того, как игрок "Металлурга" убежал к нашим воротам и нанес первый бросок, нам надо было не дать сыграть на добивании.

Главная ошибка, что игроки не смогли предотвратить голевое добивание», — сказал Вудкрофт «Спорт-Экспресса».