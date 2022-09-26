ЦСКА в овертайме победил «Спартак»

ЦСКА на своем льду одержал победу над «Спартаком» в матча регулярного чемпионата КХЛ.

За хозяев в основное время забивали Антон Слепышев и Константин Окулов. У гостей забили Егор Савиков и Данила Квартальный.

В дополнительное время победную шайбу на свой счет записал Сергей Плотников.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Слепышев — 2 (Дыбленко, Григоренко), 19:04 — 1:0. Савиков — 2 (Хохлачев, Локтионов), 33:46 — 1:1. Окулов — 1 (Абрамов), 43:42 — 2:1. Квартальнов — 1 (мен., Цыплаков), 57:26 — 2:2. Плотников — 4 (Слепышев, Нестеров), 60:54 — 3:2Вратари: Рейдеборн (60:54) — КрасиковШтраф: 16 — 17Броски: 39 (7+16+14+2) — 32 (10+12+10+0)

ЦСКА набрал 11 очков и замыкает первую восьмерку Западной конференции. «Спартак» находится на 3-й строчке с 14 баллами на счету.