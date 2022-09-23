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    Тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Трактора»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Трактор
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями после поражения в матче с «Трактором».

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Матч проигран, но вселяет надежду всё равно. Конечно, решает мастерство, кому-то нужен один момент, чтобы забить, кому-то пять, кому-то три. У всех исполнительское мастерство разное. Мы создаем моменты, забиваем по три гола, но пропускаем пять из-за индивидуальных ошибок. Ошибки от людей, которые их не должны делать. По самоотдаче, дисциплине — сегодня отличный матч. Надеюсь, на следующий поединок мы выйдем, соберёмся, дадим бой и переломим эту серию.

    Система штрафов, наверное, нужна. Мы подумаем над этим. Вы предлагаете штрафовать мне за провал в защите? Я думаю, это будет какое-то ноу-хау. Девять поражений подряд? Я сегодня команде сказал: давайте не будем бить рекорды в этом отношении. Давайте покорять приятные вершины. Четыре из пяти шайб были пропущены после контратак? Это и есть провалы. Играть нужно головой, а не ногами и руками. Кто хитрее и мудрее, тот выигрывает матч.

    Ходят слухи про новые трансферы? У нас будут изменения во вратарской линии. Вы это прекрасно знаете. Плюс будут изменения среди игроков. Надежды, которые мы возлагали на хоккеистов с большим объёмом игрового времени, не оправданы.

    В раздевалке нет отчаявшихся сейчас? Нет. Есть некое опустошение. Сегодня ничего не предвещало такого развития событий. Утром раскатка была проведена великолепно. У всех было отличное настроение. Все всё понимают, все ходят побеждать. После ошибок тяжело вытаскивать такой матч», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Трактора».

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