«Трактор» на выезде выиграл у «Нефтехимика»

Форвард гостей Владимир Ткачев отметился голом и двумя ассистами. Также у челябинцев забивали Антон Бурдасов, Теему Пулккинен, Кирилл Капустин и Максим Шабанов.
За команду из Нижнекамска забивали Андрей Чивилев, Михаил Сидоров и Ансель Галимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Голы: Бурдасов — 4 (Бывальцев, Калинин), 3:08 — 0:1. Пулккинен — 5 (Капустин, Хохряков), 13:20 — 0:2. Чивилев — 1 (Белозеров, Назаров), 30:29 — 1:2. Капустин — 1 (Ткачев), 32:27 — 1:3. Ткачев — 5 (бол., Тертышный, Бурдасов), 36:49 — 1:4. Сидоров — 2 (Митякин), 43:07 — 2:4. Тертышный — 1 (Ткачев), 52:33 — 2:5. Галимов — 2 (Камара, Назаров), 59:57 — 3:5Вратари: Озолин (Судницин, 20:00, 57:04 — 57:48, 57:54 — 59:57) — ПроскуряковШтраф: 6 — 4Броски: 46 (11+18+17) — 24 (7+9+8)