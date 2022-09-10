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    «Металлург» победил «Спартак»

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    Магнитогорский «Металлург» победил «Спартак» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Металлурга»
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    Игроки «Металлурга»

    В составе победителей дубль сделала Филипп Майе. У гостей одну шайбу отыграл Фил Вароне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Вароун — 1 (Соколов, Злодеев), 31:52 — 0:1. Майе — 2, 34:14 — 1:1. Майе — 3 (Голдобин, Минулин), 60:43 — 2:1Вратари: Паскуале — РибарШтраф: 2 — 2Броски: 28 (8+7+12+1) — 22 (10+5+7+0)

    «Металлург» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» занимает третью строчку в группе «Запада».

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