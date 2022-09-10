«Металлург» победил «Спартак»

Игроки «Металлурга» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль сделала Филипп Майе. У гостей одну шайбу отыграл Фил Вароне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Вароун — 1 (Соколов, Злодеев), 31:52 — 0:1. Майе — 2, 34:14 — 1:1. Майе — 3 (Голдобин, Минулин), 60:43 — 2:1Вратари: Паскуале — РибарШтраф: 2 — 2Броски: 28 (8+7+12+1) — 22 (10+5+7+0)
«Металлург» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» занимает третью строчку в группе «Запада».