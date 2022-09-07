«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

со счетом 4:3 одолелв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы за хозяев забивали Иван Чехович, Егор Аверин, Денис Алексеев и Даниил Тесанов. Последний и принес им победу.

В составе команды из Нижнекамска отличились Михаил Сидоров, Егор Попов и Вячеслав Лещенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) Голы: Чехович — 1 (Рафиков, Елесин), 1:01 — 1:0. Аверин — 2 (Иванов, Алексеев), 13:53 — 2:0. Сидоров — 1 (Камара, Лещенко), 20:53 — 2:1. Е.А. Попов — 1 (Шерстобитов), 24:53 — 2:2. Алексеев — 1 (бол., Шалунов, Сергеев), 38:49 — 3:2. Лещенко — 1 (Назаров), 39:10 — 3:3. Тесанов — 1 (Аверин), 44:56 — 4:3Вратари: Бочаров (Исаев, 39:10) — Судницин (59:30)Штраф: 12 — 8Броски: 36 (10+16+10) — 33 (11+14+8)

«Локомотив» набрал 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице Запада. «Нефтехимик» находится на 10 место в группе Востока с одним очком на счету.