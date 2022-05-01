Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

завоевала золотые медали на юниорском чемпионате мира (U18), обыграв в финалесо счетом 6:4.

В составе победителей дубли оформили нападающие Ноа Эстлунд и Лиам Эгрен, еще по разу отличились форварды Оскар Петтерссон и Йонатан Леккеримяки.

За США дублем отметился нападающий Рутгер Макгроарти, еще две шайбы на счету форвардов Райана Леонарда и Фрэнка Назара.

Хоккей. Юниорский чемпионат мира. Финал США U18 — Швеция U18 — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2) Голы: Леонард — 4 (Каплан), 2:24 — 1:0. О. Петтерссон — 1 (Оделиус), 12:09 — 1:1. Эстлунд — 1 (Леккеримяки, Эхгрен), 13:13 — 1:2. Назар — 3 (Дюк), 15:56 — 2:2. Эхгрен — 2 (бол., М. Хевелид, Леккеримяки), 31:59 — 2:3. Эстлунд — 2 (бол., О. Петтерссон, М. Хевелид), 35:14 — 2:4. Макгроэрти — 3 (бол., Кули), 36:03 — 3:4. Эхгрен — 3 (Леккеримяки), 49:41 — 3:5. Макгроэрти — 4 (бол., Ховард, Кейси), 56:49 — 4:5. Леккеримяки — 3 (п.в., М. Хевелид), 59:29 — 4:6Вратари: Огастин — Х. ХевелидБроски: 51 (12+18+21) — 15 (3+8+4)Штраф: 12 — 12

Обладателем бронзы стала Финляндия, обыгравшая в матче за третье место Чехию (4:1).