ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик Обамеянг«Барселона» — «Мальорка». Онлайн
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 18:03
    • «Челси» на выезде проиграл «Эвертону»
  • 22:27
    • Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
  • 20:29
    • «Арсенал» взял верх над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2021 Сборная Швеции Сборная США
    Сборная Швеции по хоккею завоевала золотые медали на юниорском чемпионате мира (U18), обыграв в финале команду США со счетом 6:4.

    Сборная Швеции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Швеции

    В составе победителей дубли оформили нападающие Ноа Эстлунд и Лиам Эгрен, еще по разу отличились форварды Оскар Петтерссон и Йонатан Леккеримяки.

    За США дублем отметился нападающий Рутгер Макгроарти, еще две шайбы на счету форвардов Райана Леонарда и Фрэнка Назара.

    Хоккей. Юниорский чемпионат мира. Финал
    США U18 — Швеция U18 — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
    Голы: Леонард — 4 (Каплан), 2:24 — 1:0. О. Петтерссон — 1 (Оделиус), 12:09 — 1:1. Эстлунд — 1 (Леккеримяки, Эхгрен), 13:13 — 1:2. Назар — 3 (Дюк), 15:56 — 2:2. Эхгрен — 2 (бол., М. Хевелид, Леккеримяки), 31:59 — 2:3. Эстлунд — 2 (бол., О. Петтерссон, М. Хевелид), 35:14 — 2:4. Макгроэрти — 3 (бол., Кули), 36:03 — 3:4. Эхгрен — 3 (Леккеримяки), 49:41 — 3:5. Макгроэрти — 4 (бол., Ховард, Кейси), 56:49 — 4:5. Леккеримяки — 3 (п.в., М. Хевелид), 59:29 — 4:6Вратари: Огастин — Х. ХевелидБроски: 51 (12+18+21) — 15 (3+8+4)Штраф: 12 — 12

    Обладателем бронзы стала Финляндия, обыгравшая в матче за третье место Чехию (4:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Брентфорд» нокаутирует «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Туляки сделают шаг к спасению?
  • «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Гладбах» помешает «Лейпцигу» попасть в ЛЧ?
  • «Боруссия» М — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 2 мая
  • Завтра в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маррей — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие