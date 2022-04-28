Швеция разгромила Германию в четвертьфинале ЮЧМ-2022, сборная США забросила 13 шайб Латвии

одержала победу над(7:1) в рамках четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира.

В составе победителей дубль оформил Маттиас Хевелид, еще по шайбе забросили Исак Борн, Тим Альмгрен, Лиам Эгрен, Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.

Единственный гол немцев на счету Луки Хауфа.

Юниорский чемпионат мира. 1/4 финала Швеция U18 — Германия U18 — 7:1 (3:0, 1:1, 3:0) Голы: М. Хевелид (бол., Леккеримяки, Бюстедт), 2:23 — 1:0. Борн (Оделиус), 7:29 — 2:0. Альмгрен (бол., Леккеримяки, Эхгрен), 19:31 — 3:0. Эхгрен (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 33:58 — 4:0. Хауф (Кренинг), 35:58 — 4:1. М. Хевелид (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 55:12 — 5:1. Стенберг (Год Богг, М. Хевелид), 55:54 — 6:1. Леккеримяки (бол., М. Хевелид, Эстлунд), 57:28 — 7:1Вратари: Х. Хевелид — ВольфБроски: 46 (18+10+18) — 29 (6+10+13)Штраф: 23 — 18

В другом четвертьфинальном матче сборная США с разгромным счетом победила Латвию — 13:3.

В составе победителей хет-трик оформил Райан Леонард, дубли на счету Рутгера Макгроарти и Симуса Кейси, еще по шайбе забросили Чарли Страмел, Логан Кули, Каттер Готье, Фрэнк Назар, Гэвин Бриндли и Райан Чесли.

За латвийскую команду отличились Сандис Вилманис, Эмилс Вецкактиньш и Мартиньш Круклитис.

Юниорский чемпионат мира. 1/4 финала США U18 — Латвия U18 — 13:3 (6:1, 3:0, 4:2) Голы: Макгроэрти — 1 (Хатсон, Ледди), 4:05 — 1:0. Кейси — 1 (Бриндли, Назар), 5:29 — 2:0. Макгроэрти — 2 (Хатсон), 7:40 — 3:0. Страмел — 1 (Лучиус, Макгроэрти), 12:24 — 4:0. Кули — 1 (Готье, Снаггерад), 12:52 — 5:0. Вильманис — 1, 13:32 — 5:1. Леонард — 1, 15:33 — 6:1. Готье — 1 (Снаггерад, Ледди), 24:40 — 7:1. Леонард — 2, 34:44 — 8:1. Назар — 1, 39:36 — 9:1. Бриндли — 1, 47:14 — 10:1. Леонард — 3, 47:38 — 11:1. Вецкактинс — 1 (Каплан, Круклитис, Локмелис), 52:31 — 11:2. Кейси — 2 (Дюк, Кейси, Смит, Спайцер), 55:36 — 12:2. Чесли — 1 (Ховард, Назар, Кули, Готье), 57:32 — 13:2. Круклитис — 1 (Смит, Локмелис, Вильманис), 59:45 — 13:3Вратари: Мазелик — Роловс (Фелдбергс, 12:24)Броски: 64 (20+16+28) — 18 (6+5+7)Штраф: 6 — 2

В полуфинале юниорского чемпионата мира Швеция сыграет с Чехией, а команда США — с Финляндией.