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    Канада проиграла Финляндии в овертайме юниорского ЧМ, Чехия победал Швейцарию

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2021 Сборная Канады Сборная Финляндии Сборная Швейцарии Сборная Чехии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Канады (6:5 ОТ) в овертайме четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира.

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    В составе шайбы забросили Йоаким Кемелль (хет-трик), Томми Мяннистё, Алексантери Каскимяки и Каспер Халттунен.

    За канадцев отличились Коннор Бедард (дубль), Кока Делиц, Коннор Хвидстон и Брэйден Шуурман.

    В полуфинале финская команда сыграет с победителем четвертьфинала между сборными США и Латвии.

    ЮЧМ-2022. 1/4 финала
    Финляндия U18 — Канада U18 — 6:5 ОТ (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Делич (Уорд, Фантилли), 3:51 — 0:1. Кемелль (бол., Каскимаки), 9:06 — 1:1. Хвидстон (Сова, Драгичевич), 13:34 — 1:2. Кемелль (бол., Лассила, Кулонумми), 17:43 — 2:2. Шуурман (бол., Мольденхауэр, Лоренц), 25:25 — 2:3. Бедард (Фантилли), 25:52 — 2:4. Маннисто (Кивихарью), 32:28 — 3:4. Бедард (мен.), 50:21 — 3:5. Каскимаки (бол., Лассила), 55:43 — 4:5. Халттунен (бол., Уронен), 58:17 — 5:5. Кемелль, 60:28 — 6:5Вратари: Лейнонен (57:48 — 58:17) — ДикБроски: 35 (12+6+16+1) — 29 (9+13+7+0)Штраф: 4 — 12
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