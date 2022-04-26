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    Вайсфельд: «Магнитка» сейчас функционально готова лучше ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг ЦСКА КХЛ
    Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:3 ОТ) в рамках пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022.

    «Металлург» — ЦСКА
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    «Металлург» — ЦСКА

    «Почему ЦСКА пропустил в самом начале третьего периода? Во-первых, они играли в меньшинстве. Во-вторых, это просто несчастный случай.

    Светлаков хотел перехватить шайбу в этом моменте, но, к сожалению, неудачно сыграл, и шайба попала в свои ворота. Такое бывает.

    Вся игра шла как на качелях. И "Металлург", и ЦСКА могли выиграть. Не знаю, может ли эта победа помочь ЦСКА.

    Но если бы "Магнитка" выиграла эту игру, то это была бы четвертая победа подряд над ЦСКА. Но это очень трудно сделать. У команд примерно равные шансы, но у "Металлурга" есть право на ошибку.

    Состав "Металлурга" можно назвать сбалансированным. Я бы не сказал, что у ЦСКА несбалансированный состав.

    Мне показалось, что "Магнитка" сейчас функционально готова лучше ЦСКА . Со стороны складывается именно такое впечатление», — сказал Вайсфельд «Спорт-Экспрессу».

    Также Вайсфельд предположил, как закончится финальная серия.

    «Как закончится финальная серия? Сложно сделать предположение, потому что матчи в плей-офф в этом сезоне и в данной серии особенно непредсказуемые.

    Понятно, что "Металлург" на данный момент фаворит, но если выиграет ЦСКА, это не будет сенсацией», — добавил Вайсфельд.

    Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.

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