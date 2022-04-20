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    Генменеджер «Авангарда» о поиске нового тренера: Пока рано что-то говорить, ждем ответа от потенциальных кандидатов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщили, что в клубе пока не определились с новым главным тренером.

    Алексей Волков
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    Алексей Волков

    «Список кандидатов на пост главного тренера "Авангарда" оговаривался после Совета директоров, он был предоставлен Александру Крылову.

    Ведем переговоры, пока рано что-то говорить. Ждем ответа от потенциальных кандидатов.

    Конечно, есть цель найти тренера побыстрее. Любая трансферная кампания подстраивается под конкретного главного тренера. Игроки, которые не согласованы с тренером, которые ему навязаны — это перманентная проблема. Потому что тренер должен четко понимать, кого клуб берет и на какие роли. Ему работать с хоккеистами, так что моя задача — подобрать хоккеистов, максимально подходящих под идеологию и философию наставника», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

    Напомним, с 2018 по 2022 год «Авангард» возглавлял канадец Боб Хартли, под руководством которого омский клуб в сезоне-2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина.

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