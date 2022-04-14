Сушинский: Во всех играх СКА был интереснее в большинстве, а у ЦСКА чувствовалось преимущество в мастерстве

Бывший президентвысказал мнение об итогах серии плей-офф между

В четверг, 14 апреля, в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина московский клуб победил со счетом 3:0 и вышел в финал, где встретится с «Металлургом».

«Отличная серия получилась у команд, была равная борьба на протяжении семи игр, это очень здорово.

В целом во всех играх СКА был поинтереснее в большинстве, а у ЦСКА чувствовалось преимущество в мастерстве.

У московских армейцев многие игроки настоящие тертые калачи, опытные ребята, которые часто играли в финалах и брали кубки.

Не сказать, что кто-то из команд был явным фаворитом на протяжении серии. В общем, получилась интересная серия, на которую было действительно приятно посмотреть. Поздравляю победителей.

Что касается раскладов в финале, то шансы есть у обеих команд. Шанс — не получка, не аванс, так что расклады на финал в целом равны.

Я бы лично не отдавал никому из финалистов предпочтение. И ЦСКА, и "Магнитка" с одинаковой долей вероятности могут стать чемпионом в этом году», — сказал Сушинский Sport24.