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    Сергачев: В России сделал ошибку — неделю сидишь в запасе. В НХЛ тренеру вообще пофиг

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    Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, как реагируют на ошибки игроков в НХЛ.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Первые три года в НХЛ у них есть возможность отправить тебя в лигу ниже. Я сижу, плохо игру сыграл, мне мама звонит, говорит: "Все, тебя в АХЛ отправляют. Иди тренируйся. Тебя сейчас отправят, будешь в АХЛ до конца жизни". Я сижу, за голову берусь, трясусь, мне плохо, прихожу на тренировку, в угол сел, спрятался.

    А тренеру вообще пофиг. Ты один из 25 игроков, которые играют в команде. Даже когда ты сделал большую ошибку, он заметил это, но, помимо тебя, есть еще 24 человека, за которыми нужно следить.

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    • В КХЛ есть такое, что молодой защитник играет, ошибется, а главный тренер орет на него: "Садись, всё, ты больше играть не будешь". И человек не играет. А в НХЛ какой-то другой подход. Сделал ты ошибку и сделал.

    В этом весь прикол игры, что ты совершаешь ошибки, потом их исправляешь, учишься, становишься лучше, потом не делаешь эти ошибки. В России сделал ошибку — и неделю в запасе сидишь», — сказал Сергачев в эфире подкаста Ксении Дукалис на YouTube.

    Выпуск с Михаилом Сергачевым
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