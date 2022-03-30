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    Агент: В НХЛ со стороны некоторых фанатов существует русофобия

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    Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, как в Северной Америке поменялось отношение к российским хоккеистам.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я продолжаю получать по несколько писем в день с угрозами. На хоккеистов теперь давят меньше, хотя к некоторым — и вы их знаете — сохраняется определенная ненависть.

    НХЛ, профсоюз, игроки поддерживают друг друга, и никакого давления нет. Но вот со стороны некоторых фанатов существует определенная русофобия. К сожалению, только я говорю об этом публично.

    Я недавно летал в Торонто, заезжал в городок Гелф, где у меня в ОХЛ играют русский канадец Даня Жилкин, Валентин Жугин и Даниил Чайка. И я увидел в самом центре в парке много наркоманов и бездомных, причем даже из бывших военных. Видимо, их там кормят днем от армии спасения. А в Торонто прямо в центре города, рядом с ареной "Мэйпл Лифс" спят бездомные, причем на улице 15 градусов мороза. Я видел это, и у меня сердце кровью обливалось.

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    • Разве это не проблема для Канады? Почему не подумать о своих обездоленных? Но каким-то людям важнее нагадить российским хоккеистам в НХЛ. Хотя они мало что знают о ситуации на Украине, где я жил до 16 лет. Моим друзьям там по-настоящему плохо и страшно. Я их поддерживаю.

    Но когда получаю выпады от североамериканской публики в адрес моих клиентов, то хочу сказать им: Подумайте лучше о своих гражданах. Им нужна ваша забота и внимание. А российских хоккеистов оставьте в покое. Они ни в чем не виноваты и честно исполняют свою работу, а также платят большие налоги для того, чтобы вы же сами лучше жили», — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».

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