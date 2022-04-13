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    Гендиректор «Салавата Юлаева»: Пребывание в команде легионеров было неприемлемым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев КХЛ
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал подробности ухода из команды иностранных игроков.

    Теему Хартикайнен
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    Теему Хартикайнен

    «Почему одни клубы смогли сохранить иностранцев, а мы нет? Легионеры живут не по уставу, ситуации у всех разные. Это зависит от страны, например. Стоимость денег и уровень жизни в Чехии и Финляндии разный. Чехи не так нас боятся, как финны, возможно, прививка Варшавского договора играет роль.

    Я не буду лукавить, но хоккей у меня не был на первом месте, вступать в эмоциональные переговоры не хотелось. Мы говорили с иностранцами несколько раз, в том числе с участием и главы республики. Мы говорили о своих гарантиях, гарантиях безопасности, что мы предпримем все, чтобы они доехали спокойно. Были разговоры о введении военного положения, что их возьмут в заложники. Я отвечал, что с авторитетом главы республики даже при военном положении этот вопрос решился бы за сутки.

    Чем дальше вопрос отодвигался, тем больше они стали подвергаться давлению. Я им говорил, что они являются орудием гибридной войны. В день, когда было принято решение, было ясно, что эти игроки нам не помогут, они головой в другом месте. Когда-нибудь я скажу, что они сказали в тот день, но дальнейшее их пребывание в клубе было неприемлемым.

    Мы не стали ничем их удерживать, не говорили о пересчете денег, потому что это повлияло бы на команду, было бы нечестно к российским игрокам. Это было бы неправильно — есть потолок зарплат. Если бы был тренд с пересчётом зарплат по курсу, то это было бы равным для всех», — приводит слова Баширова «Чемпионат».

    Напомним, ранее финн Томи Лямся объявил об уходе с поста главного тренера «Салавата Юлаева».

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