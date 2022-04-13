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    Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев КХЛ
    Томи Лямся объявил об уходе с поста главного тренера уфимского «Салавата Юлаева».

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    «Для меня сейчас сложно продолжать работу. Мы все знаем ситуацию в мире. Сейчас есть время, чтобы выдохнуть, проанализировать и понять. Для меня это были долгие 5 лет. Для меня было честью работать с людьми из Уфы.

    Это осуществление моей мечты, я мечтал возглавить иностранный клуб. Я хотел бы отметить наших фанатов, которые поддерживали нас, они являются частью нас. Я ощущал мощную поддержку.

    В сложные времена они были рядом, нам она была нужна. Надеюсь, что болельщики будут так же любить команду», — сказал финский специалист, слова которого приводит «Р-Спорт».

    Лямся занимал пост главного тренера «Салавата Юлаева» с 2020 года.

    В текущем сезоне «Салават Юлаев» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Трактору» (2-4). По ходу плей-офф уфимскую команду покинули все легионеры. Несмотря на это, Лямся руководил командой вплоть до заключительного матча.

    Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» возглавил Виктор Козлов.

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