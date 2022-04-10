СКА — ЦСКА: стали известны составы команд на пятый матч финала Западной конференции

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В состав питерских «армейцев» вернулся финский защитник Микко Лехтонен.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов — Фантенберг, Тимкин — Бардаков — Бурдасов;
Камалов — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Лехтонен, Кузьменко — Цицюра — Волков;
Солянников, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Карнаухов — Плотников;
Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко;
Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
Грудинин, Карнаухов — Панкратов — Абрамов, Гуськов.
Напомним, в серии счёт ничейный — 2-2.