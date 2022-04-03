Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на первый матч финальной серии Востока

В 15:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором». Это будет первый матч команд в рамках финала Восточной конференции в текущем сезоне. Стали известны стартовые сочетания команд.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;
Хабаров — Григорьев, Голдобин — Зернов — Карпов;
Дронов — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Коробкин;
Николаев — Юров, Никонцев — Неколенко — Акользин.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Тертышный;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
Блажиевский — Кулик, Фатеев — Стась — Капустин;
Кирпичников — Рольгизер, Основин — Потапов — Тридчиков.
Первая встреча финала Западной конференции состоялась вчера, 2 апреля. В том матче, который проходил в Санкт-Петербурге, московский ЦСКА выиграл у СКА со счётом 3:1.