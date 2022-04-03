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    Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на первый матч финальной серии Востока

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Металлург Мг
    Сегодня пройдёт второй игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 15:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором». Это будет первый матч команд в рамках финала Восточной конференции в текущем сезоне. Стали известны стартовые сочетания команд.

    «Металлург»:

    Кошечкин (Налимов);
    Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;
    Хабаров — Григорьев, Голдобин — Зернов — Карпов;
    Дронов — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Коробкин;
    Николаев — Юров, Никонцев — Неколенко — Акользин.

    «Трактор»:

    Вилл (Гарипов);
    Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Тертышный;
    Телегин — Бэйлен, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
    Блажиевский — Кулик, Фатеев — Стась — Капустин;
    Кирпичников — Рольгизер, Основин — Потапов — Тридчиков.

    Первая встреча финала Западной конференции состоялась вчера, 2 апреля. В том матче, который проходил в Санкт-Петербурге, московский ЦСКА выиграл у СКА со счётом 3:1.

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