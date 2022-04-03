Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на первый матч финальной серии Востока

Сегодня пройдёт второй игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.

В 15:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором». Это будет первый матч команд в рамках финала Восточной конференции в текущем сезоне. Стали известны стартовые сочетания команд.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;

Хабаров — Григорьев, Голдобин — Зернов — Карпов;

Дронов — Хульстрём, Лайпсик — Майе — Коробкин;

Николаев — Юров, Никонцев — Неколенко — Акользин.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Тертышный;

Телегин — Бэйлен, Кравцов — Ткачёв — Капустин;

Блажиевский — Кулик, Фатеев — Стась — Капустин;

Кирпичников — Рольгизер, Основин — Потапов — Тридчиков.

Первая встреча финала Западной конференции состоялась вчера, 2 апреля. В том матче, который проходил в Санкт-Петербурге, московский ЦСКА выиграл у СКА со счётом 3:1.