Широков: Жаль, что выиграли только один матч, четыре игры проиграли в одну шайбу

Нападающий «Спартака»поделился впечатлениями после серии со(1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Армейцы обыграли «Спартак» (2:1) в 5-м матче и вышли в полуфинал на ЦСКА.

«Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь.

Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.

В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив.

Мы опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы.

Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется еще поиграть и также получать удовольствие от хоккея», — приводит слова игрока пресс-слуба КХЛ.