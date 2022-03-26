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    Широков: Жаль, что выиграли только один матч, четыре игры проиграли в одну шайбу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак СКА КХЛ
    Нападающий «Спартака» Сергей Широков поделился впечатлениями после серии со СКА (1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

    Сергей Широков
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    Сергей Широков

    Армейцы обыграли «Спартак» (2:1) в 5-м матче и вышли в полуфинал на ЦСКА.

    «Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь.

    Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.

    В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив.

    Мы опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы.

    Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется еще поиграть и также получать удовольствие от хоккея», — приводит слова игрока пресс-слуба КХЛ.

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