«Магнитка» одолела «Авангард» и впервые повела в серии

«Магнитка» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Андрей Чибисов, Филип Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелев, который поразил уже пустые ворота.
Шайбы «Авангарда» на счету Алексея Береглазова и Тимофея Давыдова.
КХЛ. Восток. 1/2 финала конференций. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Чибисов — 4 (Земченок, Яковлев), 3:02 — 1:0. Береглазов — 2 (Жарков), 18:33 — 1:1. Майе — 4 (бол., Дронов, Голдобин), 36:46 — 2:1. Карри — 4 (бол., Чибисов), 48:42 — 3:1. Лайпсик — 5 (буллит), 49:48 — 4:1. Коростелев — 3 (Чибисов), 58:11 — 5:1. Давыдов — 2 (мен., Каблуков), 59:42 — 5:2Вратари: Кошечкин (Налимов, 55:16) — Грубец (55:49 — 58:11)Броски: 41 (12+13+16) — 28 (7+15+6)Штраф: 6 — 37
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдет 28 марта в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард».