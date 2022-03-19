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    ЦСКА удвоил преимущество в полуфинальной серии Западной конференции с «Динамо»

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (4:2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей по шайбе забросили Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов.

    За гостей отличились Станислав Галиев и Артем Федоров.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад
    ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2Вратари: Федотов — Бочаров (58:14)Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10)Штраф: 6 — 10

    Победа позволила ЦСКА повести в серии 2-0. Третий матч противостояния состоится на арене «Динамо» 21 марта.

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