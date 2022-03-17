Лямся: Мы играли против одной из самых лучших команд в КХЛ

«Настоящая битва, очень хороший матч. Нам противостоял очень сильный соперник, силу которого бы знали и изучали его.
Отмечу, что "Трактор" сумел сохранить всех иностранных хоккеистов. У команды отличное большинство и отличный голкипер.
Нам было непросто. Наши ребята полностью отдавались игре и следовали плану, понимая, как соперник будет действовать. Хорошая командная боевая победа.
Я доволен тем планом, который мы выбрали на игру. Мы соперника прекрасно знали и понимали его сильные стороны и слабости. На основе этого старались построить игровой план. Считаю, все получилось.
Мы играли против одной из самых лучших команд в лиге и должны прекрасно это понимать.
Что касается плана на игру, то ты можешь сдерживать соперника двумя способами. Играть с шайбой в атаке, либо стараться защищаться в зоне, контролируя участки атаки соперника. Здесь нужно принимать решение о том, какой вариант подходит именно сейчас.
Естественно, в план на игру мы будет вносить корректировки. Уровень наших ожиданий в этой серии будет расти, поэтому дальше будет видно, какую мы покажем игру», — сказал тренер пресс-службе «Трактора».