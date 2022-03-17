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    Лямся: Мы играли против одной из самых лучших команд в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Трактором» (1:0) в первом матче серии Кубка Гагарина.

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Настоящая битва, очень хороший матч. Нам противостоял очень сильный соперник, силу которого бы знали и изучали его.

    Отмечу, что "Трактор" сумел сохранить всех иностранных хоккеистов. У команды отличное большинство и отличный голкипер.

    Нам было непросто. Наши ребята полностью отдавались игре и следовали плану, понимая, как соперник будет действовать. Хорошая командная боевая победа.

    Я доволен тем планом, который мы выбрали на игру. Мы соперника прекрасно знали и понимали его сильные стороны и слабости. На основе этого старались построить игровой план. Считаю, все получилось.

    Мы играли против одной из самых лучших команд в лиге и должны прекрасно это понимать.

    Что касается плана на игру, то ты можешь сдерживать соперника двумя способами. Играть с шайбой в атаке, либо стараться защищаться в зоне, контролируя участки атаки соперника. Здесь нужно принимать решение о том, какой вариант подходит именно сейчас.

    Естественно, в план на игру мы будет вносить корректировки. Уровень наших ожиданий в этой серии будет расти, поэтому дальше будет видно, какую мы покажем игру», — сказал тренер пресс-службе «Трактора».

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