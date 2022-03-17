Гатиятулин: Хотели переломить матч с «Салаватом», но не удалось забить

Главный тренер «Трактора»объяснил причины поражения от(0:1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Готовились к сопернику, понимали, в какой хоккей они будут играть. То, к чему готовились, то и увидели.

Хорошая самоотдача, ребята выкладывались. Создавали моменты, но не так, как хотелось бы сыграли перед воротами. Пропустили контратаку. Хотели переломить, но не удалось забить. Готовимся к следующему матчу.

Все это понимаем, разговариваем с ребятами. Пытаемся до них донести, что нужно сконцентрироваться на играх.

Уделяем большое внимание подготовке, разбираем соперника. План, который был, моментами сработал, но, к сожалению, не сумели реализовать свои моменты.

План есть, было время подготовиться. Знали, как соперник играет. Никаких неожиданностей не было.

У нас есть свой план, мы его придерживаемся. Надо более нагло играть перед воротами соперника. Эту игру разберем, все поправим и, думаю, все будет хорошо.

Всю игру приходится взламывать оборону. Соперник играет плотно от красной линии к своим воротам. Сложности нет. Моменты есть и их надо реализовывать.

Мы не делим команду на легионеров и других ребят. У нас каждый выходит и сражается. Посмотрим матч, если увидим эти моменты, то обязательно обсудим.

По самоотдаче ни к кому нет претензий. Ребята сражались в каждом игровом моменте. К сожалению, без голов не бывает побед, в этом надо прибавить», — заявил тренер клубной пресс-службе.