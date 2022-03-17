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    ЦСКА переиграл «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина

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    ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в первой игре в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    На 14-й минуте счёт открыл форвард армейцев Константин Окулов. Ему ассистировал Владислав Каменев. Ответную шайбу на 33-й минуте забросил Богдан Якимов, голевой пас на счету Ивана Муранова и Богдана Тринеева.

    ЦСКА вышел вперёд во второй раз на 43-й минуте, отличился форвард Семён Панкратов, ассистенты — Виталий Абрамов и Тахир Мингачёв. Увеличил преимущество подопечных Сергея Фёдорова на 50-й минуте Антон Слепышев, результативные баллы также набрали Павел Карнаухов и Джон Гилмор.

    Кубок Гагарина
    ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
    Голы: Окулов — 4 (Каменев), 13:34 — 1:0. Якимов — 1 (Муранов, Тринеев), 32:55 — 1:1. Панкратов — 1 (Абрамов, Мингачев), 42:13 — 2:1. Слепышев — 2 (Карнаухов, Гилмор), 49:38 — 3:1. Шипачев — 2 (Клинкхаммер), 59:23 — 3:2Вратари: Федотов — Бочаров (58:33)Штраф: 6 — 6Броски: 39 (9+12+18) — 17 (4+6+7)Судьи: Гофман, НаумовСчет в серии: 1-0

    На последней минуте встречи одну шайбу отыграл нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв.

    Следующий матч пройдёт в субботу, 19 марта, на «ЦСКА-Арене». Начало — в 17:00 мск.

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