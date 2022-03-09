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    Бекетаев: От дебюта положительные впечатления, но результат матча расстраивает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс Металлург Мг КХЛ
    Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев поделился эмоциями после дебютной игры в КХЛ.

    Адиль Бекетаев
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    Адиль Бекетаев

    9 марта казахстанский клуб проиграл «Металлургу» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 (1:3).

    «От дебюта, конечно, положительные впечатления. Но результат матча расстраивает.

    Расстраивает, что это — первая и единственная моя игра в этом сезоне. Но это — большой опыт и стимул работать еще больше дальше.

    Как ощущения в КХЛ? Хорошая игра, высокие скорости. Подстраиваешься быстро, в игре об этом даже думать некогда. Нужно играть, бежать, биться.

    Сегодня вышел абсолютно спокойно, наверное, себя подготовил психологически. Знал, что не было времени на мандраж.

    Партнеры помогли, вратарь выручал. Хорошо, что первые смены получились удачными», — приводит слова хоккеиста официальный сайт КХЛ.

    Казахстанский клуб уступил в серии со счетом 1-4. «Магнитка» вышла в полуфинал Восточной конференции.

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