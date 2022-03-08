«Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Рогов (12-я минута) и Робин Пресс (46).
За «Динамо» отличились Андрей Миронов (37), Станислав Галиев (49) и Вечеслав Войнов (75).
КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3Вратари: Шугаев — ЕременкоБроски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12)Штраф: 12 — 14
Счет в серии стал равным 2-2. Следующий матч между командами состоится в Москве 10 марта.