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    • «Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью»
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    «Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью»

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    Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в овертайме четвертого матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Рогов (12-я минута) и Робин Пресс (46).

    За «Динамо» отличились Андрей Миронов (37), Станислав Галиев (49) и Вечеслав Войнов (75).

    КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3Вратари: Шугаев — ЕременкоБроски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12)Штраф: 12 — 14

    Счет в серии стал равным 2-2. Следующий матч между командами состоится в Москве 10 марта.

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