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    «Сент-Луис» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в овертайме победил «Сент-Луис» со счетом 3:2.

    «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»

    составе «Нью-Джерси» голы забили Тай Смит, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон, который вернулся в строй, пропустив 17 матчей из-за перелома челюсти.

    В составе «Сент-Луиса» российский форвард Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи. В обоих случаях отличался его партнер по команде Джордан Кайру.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Смит — 2 (Братт, Хишир), 9:47 — 1:0. Мерсер — 14 (Хьюз, Веси), 29:26 — 2:0. Крюг — 7 (Тарасенко, Кайру), 42:08 — 2:1. Кайру — 22 (Шенн, Тарасенко), 45:44 — 2:2. Хэмилтон — 9 (Заха, Хьюз), 61:12 — 3:2Вратари: Доус — ХуссоБроски: 33 (15+8+9+1) — 21 (12+1+8+0)Штраф: 4 — 12

    «Нью-Джерси» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Блюзмены» (71) идут третьими на Западе.

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