«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» Фото: globallookpress.com
составе «Нью-Джерси» голы забили Тай Смит, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон, который вернулся в строй, пропустив 17 матчей из-за перелома челюсти.
В составе «Сент-Луиса» российский форвард Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи. В обоих случаях отличался его партнер по команде Джордан Кайру.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Смит — 2 (Братт, Хишир), 9:47 — 1:0. Мерсер — 14 (Хьюз, Веси), 29:26 — 2:0. Крюг — 7 (Тарасенко, Кайру), 42:08 — 2:1. Кайру — 22 (Шенн, Тарасенко), 45:44 — 2:2. Хэмилтон — 9 (Заха, Хьюз), 61:12 — 3:2Вратари: Доус — ХуссоБроски: 33 (15+8+9+1) — 21 (12+1+8+0)Штраф: 4 — 12
«Нью-Джерси» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Блюзмены» (71) идут третьими на Западе.