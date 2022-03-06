«Динамо» «размочило» серию плей-офф с «Северсталью»

В составе победителей отличились Станислав Галиев (33-я минута), Эрик О'Делл (44) и Владислав Ефремов (50).
Хозяева ответили заброшенной шайбой Кирилла Пилипенко (43, в большинстве).
КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций. Третий матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Галиев — 2 (бол., О`Делл, Войнов), 32:29 — 0:1. Пилипенко — 1 (бол., Стенквист), 42:25 — 1:1. О`Делл — 1 (Рашевский, Войнов), 43:30 — 1:2. Ефремов — 1 (Линдберг, Педан), 49:06 — 1:3Вратари: Подъяпольский (57:42 — 58:00, 58:09) — ЕременкоБроски: 22 (3+12+7) — 31 (13+8+10)Штраф: 10 — 12
Счет в серии 2-1 в пользу «сталеваров». Четвертый матч серии состоится 7 марта в Череповце.