ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» укрепил лидерство«Реал» готов к битве с ПСЖ
  • 18:57
    • «Арсенал» удержал выездную победу над «Уотфордом»
  • 18:21
    • Селихов сыграет в воротах «Спартака» против «Динамо»
  • 16:06
    • «Локомотив» обыграл «Химки» благодаря дебютному голу новичка Кухты
  • 19:58
    • Голы Грицюка и Дедунова принесли «Авангарду» третью победу над «Ак Барсом»
  • 19:49
    • СКА одержал третью победу над минским «Динамо»
    Все новости спорта

    «Динамо» «размочило» серию плей-офф с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    Московское «Динамо» одержало гостевую победу над череповецкой «Северсталью» (3:1) в третьем матче плей-офф Западной конференции.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Станислав Галиев (33-я минута), Эрик О'Делл (44) и Владислав Ефремов (50).

    Хозяева ответили заброшенной шайбой Кирилла Пилипенко (43, в большинстве).

    КХЛ. Запад. 1/4 финала конференций. Третий матч
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Галиев — 2 (бол., О`Делл, Войнов), 32:29 — 0:1. Пилипенко — 1 (бол., Стенквист), 42:25 — 1:1. О`Делл — 1 (Рашевский, Войнов), 43:30 — 1:2. Ефремов — 1 (Линдберг, Педан), 49:06 — 1:3Вратари: Подъяпольский (57:42 — 58:00, 58:09) — ЕременкоБроски: 22 (3+12+7) — 31 (13+8+10)Штраф: 10 — 12

    Счет в серии 2-1 в пользу «сталеваров». Четвертый матч серии состоится 7 марта в Череповце.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли голами манчестерское дерби?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Милан» наберет три очка в Неаполе?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Марсель» продлит неприятную серию «Монако» в гостях?
  • «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие