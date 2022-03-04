Квартальнов: У «Ак Барса» не нашлось лидера, который повел бы за собой

Главный тренер казанского «Ак Барса»прокомментировал поражение своей команды от(2:5)

Счет в серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина 0-2 в пользу омичей.

«Быстрый гол пропустили, потом отыгрались. Но дальше когда в плей-офф два гола в меньшинстве... Это команду по-настоящему заводит, мобилизует.

У нас не было даже каких-то шансов в третьем периоде. Не могли собраться. Два ключевых гола все решили. Ждешь от своих активности, но получилось наоборот. Проиграли из-за этого.

Не нашлось лидера, который повел бы за собой, команда соперника была заряжена. Мы их не переломили, не смогли выдать максимум. Опытные игроки ошибаются, в этом вся загвоздка. Они так много сыграли и это беспокоит.

Ребята умеют себя контролировать, им надо забыть про эту игру и готовиться к Балашихе. Идем дальше и постараемся исправиться.

Я не думаю, что у легионеров ошибки связаны с неигровыми причинами, лишними мыслями. У "Авангарда" же лишних мыслей у иностранцев нет, они играют почему-то. Разберем ошибки, посмотрим, что не получилось у нас.

Зарипов не играл пока, дали ему отдохнуть. Тренерское решение. Он возрастной хоккеист. У Фера травма, в каком он состоянии не знаю. Пока его не видел», — сказал Квартальнов «Спорт-Экспрессу».