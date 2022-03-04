«Динамо» проиграло второй матч в серии с «Северсталью»

«Динамо» — «Северсталь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Даниил Вовченко, еще по шайбе забросили Йоонас Няттинен и Дмитрий Моисеев.
Голы «Динамо» на счету Дмитрия Рашевского, Антона Ведина и Вадима Шипачева.
КХЛ. 1/4 финала конференций. Запад. Второй матч
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)
Голы: Няттинен — 2 (Хохлов), 3:25 — 0:1. Вовченко — 2 (бол., Няттинен, Пилипенко), 5:15 — 0:2. Моисеев — 1 (Думбадзе, Морозов), 8:27 — 0:3. Рашевский — 1 (Новиков), 10:17 — 1:3. Ведин — 1 (Е.А. Зайцев), 13:39 — 2:3. Вовченко — 3 (бол., Пресс, Стенквист), 21:20 — 2:4. Шипачев — 1, 44:12 — 3:4Вратари: Бочаров (58:59) — Шугаев (Подъяпольский, 13:39)Броски: 38 (16+12+10) — 16 (9+4+3)Штраф: 8 — 6
Победа позволила «Северстали» повести в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 6 марта в Череповце. Начало игры — в 17:00 мск.