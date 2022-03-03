Квартальнов: Вратари «Ак Барса» и «Авангарда» выдали шикарные матчи

Главный тренер казанского «Ак Барса»прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против омского(1:2 ОТ).

«Хорошая игра была, контактная такая. Начало было за "Авангардом", они энергично стартовали. Мы немного нервно действовали, долго не играли.

Просели, хотя два первых периода здорово действовали. Были моменты, два вратаря выдали шикарные матчи. Мы пропустили гол, и у нас не получилось. Я бы не сказал, что "Ак Барс" действовал в дополнительное время пассивно.

Сколько они бросков в овертайме сделали? Один. Мы один и пропустили. Выбор по составу есть всегда и выйти с шестью защитниками было нашим обдуманным решением.

Меня игра защитников сегодня удовлетворила. Я бы не говорил что-то отдельно про Юдина, все ошибаются, оступаются. И нельзя винить кого-то одного, и Тимур мог лучше сыграть», — сказал Квартальнов «Спорт-Экспрессу».

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 4 марта в Казани.