ЦСКА в овертайме переиграл «Локомотив»

Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы

«Бетис» на своем поле сыграл вничью 0:0 с петербургским «Зенитом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было