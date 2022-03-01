ЦСКА в овертайме переиграл «Локомотив»

Игроки ЦСКА Фото: globallookpress.com
У победителей по шайбе забросили Михзаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.
Нападающий Максим Соркин забросил победную шайбу в дополнительное время.
КХЛ. 1/4 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3Вратари: Федотов — ПаскуалеШтраф: 4 — 6Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1)
Следующая игра серии состоится 3 марта.