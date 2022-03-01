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    ЦСКА в овертайме переиграл «Локомотив»

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    ЦСКА на своем льду обыграл «Локомотив» со счетом 4:3 ОТ в первом матче серии плей-офф КХЛ.

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    У победителей по шайбе забросили Михзаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.

    Нападающий Максим Соркин забросил победную шайбу в дополнительное время.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3Вратари: Федотов — ПаскуалеШтраф: 4 — 6Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1)

    Следующая игра серии состоится 3 марта.

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