НХЛ. «Чикаго» и «Нью-Джерси» забросили 13 шайб на двоих, «Сент-Луис» переиграл «Баффало»

«Каролина» — «Коламбус» 4:0

«Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд. Российский нападающий победителей Андрей Свечников не набрал очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Стаал — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 29:22 — 1:0. Терявяйнен — 14 (бол., Ахо), 38:09 — 2:0. Нидеррайтер — 16 (Фаст, Шей), 41:14 — 3:0. Трочек — 15 (Нечас), 41:50 — 4:0Вратари: Андерсен — БерубеШтраф: 10-20Броски: 50 (16+22+12) — 19 (3+6+10)

«Каролина» — «Коламбус» 4:0

«Сент-Луис» — «Баффало» 5:3

У победителей дубль сделал Джордан Кайру. Иван Барбашев оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Голы: Козенс — 12 (Асплунд, Окпосо), 1:25 — 0:1. Кайру — 19 (бол., Перрон, Фолк), 7:06 — 1:1. Кайру — 20 (Фолк, Барбашев), 14:23 — 2:1. Окпосо — 13 (Далин, Козенс), 23:27 — 2:2. Уолман — 2 (Саад, Барбашев), 39:25 — 3:2. Томпсон — 21 (бол., Кребс, Так), 52:34 — 3:3. Парэйко — 6 (Кайру, Барбашев), 53:57 — 4:3. Шенн — 16 (п.в., О`Райлли), 59:27 — 5:3Вратари: Хуссо — Токарски (59:15 — 59:27)Штраф: 12-8Броски: 23 (6+11+6) — 38 (14+11+13)

«Сент-Луис» поднялся на второе место в Западной конференции. «Баффало» располагается на предпоследней строчке в Восточной конференции.

«Сент-Луис» — «Баффало» 5:3

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 8:5

У победителей самым результативным стал Патрик Кейн, на счету которого хет-трик и ассист (4 очка). Также голевой хет-трик сделал Брэндон Хагель, а Алекс Дебринкэт и Сет Джонс оформили по ассистентскому хет-трику.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 8:5 (1:2, 3:1, 4:2) Голы: Хагель — 16, 7:34 — 1:0. Хьюз — 15 (Грэйвс), 9:41 — 1:1. Шарангович — 12 (Хьюз, Зигенталер), 18:55 — 1:2. Кейн — 14 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 21:34 — 2:2. Кейн — 15 (бол., С. Джонс, Дебринкэт), 31:24 — 3:2. Хагель — 17 (бол., Кейн, Дебринкэт), 34:09 — 4:2. Братт — 17 (Сиверсон, Зигенталер), 37:43 — 4:3. Зигенталер — 1 (Хэмилтон), 48:36 — 4:4. Дак — 8 (Мерфи, К. Джонс), 54:04 — 5:4. Карпентер — 2 (Энтвистл, С. Джонс), 54:45 — 6:4. Братт — 18 (Сиверсон, Хьюз), 55:45 — 6:5. Кейн — 16 (п.в.), 58:37 — 7:5. Хагель — 18 (п.в., К. Джонс), 59:32 — 8:5Вратари: Ланкинен — Гиллис (57:54 — 58:37, 59:00)Штраф: 13-17Броски: 37 (8+16+13) — 36 (15+9+12)

У проигравших по три очка набрали Йонас Зигенталер (1+2) и Джек Хьюз (1+2).

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 8:5

«Колорадо» — «Виннипег» 6:3

Отметим, что по ходу встречи счет был 3:0 в пользу «Джетс». У победителей хет-трик сделал Габриэль Ландеског, дубль оформил Нэйтан Маккиннон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 6:3 (0:3, 3:0, 3:0) Голы: Коннор — 30 (Дюбуа, Диллон), 2:13 — 0:1. Свечников — 4 (Моррисси, Дюбуа), 7:48 — 0:2. Лаури — 4 (мен., Тонинато, Болье), 16:26 — 0:3. Ландескуг — 26 (Рантанен, Тэйвз), 23:10 — 1:3. Маккиннон — 13 (Бураковски, Рантанен), 32:20 — 2:3. Ландескуг — 27 (Ничушкин, Кадри), 37:17 — 3:3. Бураковски — 15 (Тэйвз, Макар), 40:56 — 4:3. Маккиннон — 14 (Рантанен, Макар), 52:13 — 5:3. Ландескуг — 28 (Ничушкин, Кадри), 53:11 — 6:3Вратари: Францоуз — ХеллибакШтраф: 6-20Броски: 42 (11+17+14) — 28 (12+7+9)

«Колорадо» лидирует в Западной конференции, «Виннипег» — на 12-й строчке.

«Колорадо» — «Виннипег» 6:3

«Аризона» — «Вегас» 3:1

У победителей дубль сделал Ник Шмальц, еще один гол забил Шейн Гостисбер. У проигравших шайбу забросил Уильям Каррье.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вегас» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Каррье — 6 (Уайтклауд, Макнэбб), 31:03 — 0:1. Гостисбеер — 9 (Чикран, Гальченюк), 34:16 — 1:1. Шмальц — 10 (Строльман, Бойд), 43:16 — 2:1. Шмальц — 11 (п.в., Келлер, Чикран), 59:29 — 3:1Вратари: Уэджвуд — Броссуа (58:46 — 59:29)Штраф: 4-6Броски: 32 (9+13+10) — 44 (16+12+16)

«Аризона» занимает последнее место в Западной конференции, «Вегас» — на седьмой строчке.

«Аризона» — «Вегас» 3:1

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 1:4

В составе «Кингз» три (2+1) очка набрал Адриан Кемпе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Голы: Грундстрем — 7 (Байфилд, Браун), 7:50 — 0:1. Кемпе — 24 (Копитар), 23:51 — 0:2. Копитар — 15 (бол., Кемпе, Даути), 30:11 — 0:3. Кемпе — 25, 32:51 — 0:4. Терри — 27 (Гетцлаф, Хенрик), 42:12 — 1:4Вратари: Гибсон (Столарз, 34:17, 57:44 — 57:58, 58:11) — КуикШтраф: 8-8Броски: 25 (7+9+9) — 32 (11+11+10)

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции, «Анахайм» — на десятой строчке.