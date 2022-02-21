Капризов сравнялся с Овечкиным в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» со счетом 7:3.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече сделал голевую передачу. Таким образом, на счету хоккеиста теперь 62 (23+39) очка в текущем сезоне НХЛ.

По этому показателю Капризов сравнялся с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, в активе которого 31 заброшенная шайба и 31 голевая передача. Россияне делят 6-7 места в гонке бомбардиров.

Лидером по числу набранных очков остается форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в прошедшем матче очков не набрал. У него по-прежнему 71 (26+45) очко. За Макдэвидом следуют его одноклубник Леон Драйзайтль и форвард «Флориды» Джонатан Юбердо — у них по 70 очков. Замыкают пятерку Назем Кадри из «Колорадо» и Джонни Годро из «Калгари» — у них по 63 очка.