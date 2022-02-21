Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вернулась в топ-4Хави и Гави возвращают «Барселоне» позитив Гвардиолы
  • 10:37
    • «Спартак» представил обновленный логотип в честь 100-летия клуба
  • 09:33
    • Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
  • 00:55
    • «Марсель» на своем поле проиграл «Клермону»
  • 00:41
    • «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»
  • 00:34
    • «Лейпциг» разгромил «Герту» в Берлине
    Все новости спорта

    Капризов сравнялся с Овечкиным в гонке бомбардиров НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд
    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» со счетом 7:3.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече сделал голевую передачу. Таким образом, на счету хоккеиста теперь 62 (23+39) очка в текущем сезоне НХЛ.

    По этому показателю Капризов сравнялся с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, в активе которого 31 заброшенная шайба и 31 голевая передача. Россияне делят 6-7 места в гонке бомбардиров.

    Лидером по числу набранных очков остается форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в прошедшем матче очков не набрал. У него по-прежнему 71 (26+45) очко. За Макдэвидом следуют его одноклубник Леон Драйзайтль и форвард «Флориды» Джонатан Юбердо — у них по 70 очков. Замыкают пятерку Назем Кадри из «Колорадо» и Джонни Годро из «Калгари» — у них по 63 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» очень нужны 3 очка
  • «Кальяри» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Сельта» уверенно отберёт очки у «Леванте»
  • «Сельта» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Оторвется ли «Галатасарай» от зоны вылета?
  • «Гезтепе» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Гезтепе — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.58
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие