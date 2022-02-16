Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона»оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).

Таким образом, он поднялся на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ. 36-летний капитан прервал 6-матчевую безголевую серию и теперь имеет 62 (31+31) очка в 49 встречах.

Он обошел нападающего «Колорадо» Назема Кадри, у которого также 62 очка, но меньше голов. Впереди Овечкина нападающие Эдмонтона Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, а также форвард «Флориды» Джонатан Юбердо.

В гонке снайперов россиянин по-прежнему четвертый, уступая Драйзайтлю (33 гола), нападающему Рейнджерс Крису Крайдеру (33) и форварду Торонто Остону Мэттьюсу (32).