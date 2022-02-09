НХЛ. «Нью-Джерси» забросил семь шайб «Монреалю», «Вашингтон» уступил «Коламбусу», «Питтсбург» победил «Бостон»

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:7

В составе победителей дубль сделал Майкл Маклауд, по одному голу забили Доусон Мерсер, Нико Хишир, Йеспер Боквист, Павел Заха и Томаш Татар. У проигравших шайбу забросил Бретт Кулак.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2) Голы: Маклеод — 4 (Грэйвс, Уайт), 4:36 — 0:1. Мерсер — 10 (Боквист, Смит), 15:31 — 0:2. Кулак — 2 (Армиа, Пелинг), 25:54 — 1:2. Хишир — 10 (Мерсер, Шарангович), 29:14 — 1:3. Боквист — 3 (Сиверсон, Юнссон), 38:53 — 1:4. Маклеод — 5 (Грэйвс, Смит), 39:40 — 1:5. Заха — 12 (бол., Сиверсон, Братт), 43:19 — 1:6. Татар — 9 (Заха), 49:57 — 1:7Вратари: Примо — ГиллисШтраф: 4-6Броски: 31 (5+16+10) — 34 (11+14+9)

«Дэвилз» прервали серию из семи поражений. «Канадиенс» проиграли седьмой раз подряд.

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:7

«Оттава» — «Каролина» 4:3

Один из голов в составе проигравших забил Андрей Свечников. Для него эта шайба стала 17-й в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Каролина» — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3) Голы: Ткачак — 13 (Штютцле, Холден), 1:11 — 1:0. Форментон — 10 (К. Браун, Пол), 8:27 — 2:0. Ткачак — 14 (бол., Штютцле, Холден), 20:40 — 3:0. Тирни — 6, 22:54 — 4:0. Свечников — 17 (Слэвин), 42:07 — 4:1. Б. Смит — 3 (Нидеррайтер, Стаал), 53:54 — 4:2. Трочек — 12 (Деанджело), 58:48 — 4:3Вратари: Форсберг — Раанта (57:05)Штраф: 10-12Броски: 31 (12+12+7) — 45 (14+15+16)

«Оттава» идет на 14-м месте в Восточной конференции, а «Каролина» — на третьем.

«Оттава» — «Каролина» 4:3

«Бостон» — «Питтсбург» 2:4

У победителей дубль сделал Дэнтон Хайнен, по разу отличились Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. Евгений Малкин не играл, так как ранее был включен в коронавирусный протокол НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) Голы: Пастрняк — 23 (бол., Холл, Бержерон), 2:01 — 1:0. Пастрняк — 24 (Холл, Хаула), 15:34 — 2:0. Хейнен — 10 (Макгинн, Мэтисон), 24:18 — 2:1. Хейнен — 11 (Марино, Родригес), 24:46 — 2:2. Кросби — 13 (бол., Раст, Гюнтцель), 32:53 — 2:3. Раст — 15 (п.в., Гюнтцель), 58:31 — 2:4Вратари: Суэймен (58:18) — ДжерриШтраф: 20-8Броски: 45 (17+18+10) — 25 (10+8+7)

«Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

«Бостон» — «Питтсбург» 2:4

«Вашингтон» — «Коламбус» 4:5

В составе «Кэпиталз» одну из шайб провел Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина. У «Блю Джэкетс» дубль на счету Патрика Лайне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 (1:0, 2:3, 1:2) Вратари: Хэтэуэй — 8 (Дауд, Хагелин), 17:19 — 1:0. Дауд — 7 (Фехервари, Хагелин), 20:40 — 2:0. Лайне — 11 (бол., Боквист, Ворачек), 29:38 — 2:1. Боквист — 8 (Доми, Нюквист), 32:42 — 2:2. Кузнецов — 15 (бол., Овечкин, Карлсон), 35:57 — 3:2. Лайне — 12 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 39:56 — 3:3. Фикс-Волански — 1 (Рословик, Доми), 42:40 — 3:4. Уилсон — 14, 57:34 — 4:4. Дженнер — 19 (Нюквист, Лайне), 59:15 — 4:5Вратари: Копли (Самсонов, 42:40, 57:25 — 57:34, 59:25) — МерзликинсШтраф: 6-8Броски: 33 (11+11+11) — 26 (4+14+8)

«Вашингтон» — «Коламбус» 4:5

«Виннипег» — «Миннесота» 2:0

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников отметился удалением на две минуты в конце второго периода за подножку. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Миннесота» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Шайфли — 11 (бол., Коннор, Уилер), 8:57 — 1:0. Шмидт — 3 (п.в., Коннор, Диллон), 58:49 — 2:0Вратари: Хеллибак — Кяхкенен (57:13)Штраф: 17-23Броски: 29 (10+7+12) — 27 (6+11+10)

Победная серия «Миннесоты» прервалась на отметке в шесть матчей.

«Виннипег» — «Миннесота» 2:0

«Эдмонтон» — «Вегас» 0:4

Забитыми голами отметились Бретт Хауден, Вильям Карлссон, Алекс Пьетранджело и Райлли Смит. Голкипер Лоран Броссуа отразил 28 бросков, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вегас» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Хауден — 8 (Теодор, Каррье), 9:59 — 0:1. Карлссон — 7 (мен., Смит), 16:55 — 0:2. Пьетранджело — 7 (Маршессо), 23:05 — 0:3. Смит — 13 (Карлссон, Макнэбб), 40:14 — 0:4Вратари: Смит — БроссуаШтраф: 4-8Броски: 28 (12+9+7) — 28 (6+11+11)

«Вегас» идет на четвертом месте в Западной конференции, а «Эдмонтон» — на девятом.

«Эдмонтон» — «Вегас» 0:4

«Ванкувер» — «Аризона» 5:1