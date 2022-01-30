«Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу», у Малкина ассист

«Питтсбург» Фото: globallookpress.com
В составе «ЛА» дубль сделал нападающий Тревор Мур, который также стал автором победной шайбы.
У «Пингвинз» дубль оформил нападающий Джейк Гюнтцель, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка.
Российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Голы: Иафалло — 14 (Копитар), 21:17 — 0:1. Кросби — 12 (бол., Малкин, Летанг), 28:29 — 1:1. Мур — 6 (Мовераре), 30:35 — 1:2. Даути — 5 (Копитар, Кемпе), 33:49 — 1:3. Раст — 11 (Летанг), 46:17 — 2:3. Раст — 12 (бол., Кросби, Гюнтцель), 50:02 — 3:3. Мур — 7 (Лизотт), 53:21 — 3:4Вратари: Джерри — ПетерсенБроски: 26 (9+11+6) — 38 (11+15+12)Штраф: 6 — 8
В другом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду победили «Сиэтл» со счетом 3:2.
Форвард Мика Зибанежад набрал 3 (1+2) очка, победную шайбу в концовке встречи забросил защитник К'Андре Миллер.
Голевую передачу в свой актив записал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил бросков 40 бросков и одержал 21-ю победу в сезоне.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Зибанежад — 17 (бол., Панарин, Труба), 11:46 — 1:0. Лафренье — 9 (Зибанежад, Джонс), 24:23 — 2:0. Маккэн — 18 (Эберле, Юханссон), 27:17 — 2:1. Гурд — 10 (бол., Джиордано, Маккэн), 58:52 — 2:2. Миллер — 3 (Зибанежад), 59:26 — 3:2Вратари: Шестеркин — ГрубауэрБроски: 24 (6+6+12) — 42 (14+11+17)Штраф: 10 — 6