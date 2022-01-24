Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал домашнюю победу в серии буллитов над— 3:2 ПБ.

По шайбе в составе «пингвинов» забросили Каспери Капанен и Джефф Картер. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

За «Джетс» отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор.

Победитель определялся в серии буллитов, где забить смог лишь капитан хозяев Сидни Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Виннипег» — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Уилер — 2 (Шайфли, Диллон), 3:28 — 0:1. Коннор — 22 (бол., Штястны, Уилер), 28:11 — 0:2. Капанен — 9 (Малкин, Хейнен), 46:55 — 1:2. Картер — 12, 47:04 — 2:2Победный буллит: КросбиБроски: 38 (12+11+12+3) — 29 (11+5+8+5)Штраф: 9 — 13Вратари: Джерри — Хеллибак

«Питтсбург» одержал пятую победу подряд и идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» проиграл в четвертый раз кряду и занимает 11-е место на Западе.