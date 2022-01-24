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    Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Питтсбург Пингвинз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу в серии буллитов над «Виннипег Джетс» — 3:2 ПБ.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    По шайбе в составе «пингвинов» забросили Каспери Капанен и Джефф Картер. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

    За «Джетс» отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор.

    Победитель определялся в серии буллитов, где забить смог лишь капитан хозяев Сидни Кросби.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Виннипег» — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Уилер — 2 (Шайфли, Диллон), 3:28 — 0:1. Коннор — 22 (бол., Штястны, Уилер), 28:11 — 0:2. Капанен — 9 (Малкин, Хейнен), 46:55 — 1:2. Картер — 12, 47:04 — 2:2Победный буллит: КросбиБроски: 38 (12+11+12+3) — 29 (11+5+8+5)Штраф: 9 — 13Вратари: Джерри — Хеллибак

    «Питтсбург» одержал пятую победу подряд и идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» проиграл в четвертый раз кряду и занимает 11-е место на Западе.

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