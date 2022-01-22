НХЛ. «Миннесота» разгромила «Чикаго», «Анахайм» — «Тампу», «Питтсбург» выиграл у «Коламбуса»

«Анахайм» забросил пять шайб в ворота «Тампы»

«Каролина» — «Рейнджерс» — 6:3

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев второй раз в сезоне пропустил шесть шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Рейнджерс» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) Голы: Трочек — 9 (бол., Деанджело, Свечников), 13:13 — 1:0. Джарвис — 8 (Ахо, Терявяйнен), 17:21 — 2:0. Фаст — 9 (Деанджело, Лоренц), 23:33 — 3:0. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Крайдер), 26:35 — 3:1. Ахо — 17, 34:46 — 4:1. Нидеррайтер — 11 (Свечников, Коул), 39:32 — 5:1. Крайдер — 26 (бол., Фокс, Зибанежад), 45:09 — 5:2. Маккэг — 1 (Ривз, Миллер), 46:23 — 5:3. Деанджело — 7 (бол., Ахо, Трочек), 57:27 — 6:3Вратари: Андерсен — Георгиев (44:10 — 44:36)Штраф: 8 — 6Броски: 35 (11+16+8) — 23 (4+10+9)

«Каролина» — «Рейнджерс»

«Коламбус» — «Питтсбург» — 2:5

Лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби стал автором трех заброшенных шайб и результативной передачи.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился одним голевым пасом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 2:5 (2:2, 0:0, 0:3) Голы: Дюмулин — 3 (Кросби, Летанг), 0:32 — 0:1. Нюквист — 10 (мен.), 10:40 — 1:1. Дженнер — 16 (Ворачек, Лайне), 18:46 — 2:1. Кросби — 8 (Раст, Гюнтцель), 19:31 — 2:2. Мэтисон — 6 (Дюмулин, Хейнен), 45:35 — 2:3. Кросби — 9 (бол., Раст, Малкин), 53:32 — 2:4. Кросби — 10 (п.в., Мэтисон, Дюмулин), 58:02 — 2:5Вратари: Корписало (48:35 — 48:36, 57:32 — 58:02) — Десмит (Джерри, 20:00)Штраф: 12 — 4Броски: 27 (12+11+4) — 31 (11+12+8)

«Коламбус» — «Питтсбург

«Детройт» — «Даллас» — 4:5 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Даллас» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) Голы: Сутер — 3 (Хейсканен, Сегин), 12:03 — 0:1. Фаббри — 11 (Бертуцци), 12:26 — 1:1. Кивиранта — 1 (Хейсканен, Линделл), 25:50 — 1:2. Сутер — 9 (Бертуцци, Гронек), 27:34 — 2:2. Ларкин — 19, 29:16 — 3:2. Линделл — 3 (Павелски, Робертсон), 38:47 — 3:3. Бертуцци — 19 (бол., Раймонд, Зайдер), 53:46 — 4:3. Робертсон — 16 (Павелски, Хинтц), 58:57 — 4:4. Хинтц — 17 (бол., Павелски, Клингберг), 62:51 — 4:5Вратари: Неделькович (1:33 — 2:19, 62:51) — Холтби (58:28 — 58:57, 62:51)Штраф: 10 — 8Броски: 28 (11+9+7+1) — 32 (10+10+7+5)

«Детройт» — «Даллас»

«Айлендерс» — «Аризона» — 4:0

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 17 бросков по своим воротам и оформил четвертый шатаут в сезоне. По этому показателю он занимает второе место в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Аризона» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Мэйфилд — 2 (Пелек, Барзал), 13:51 — 1:0. Чарник — 2 (Ли, Мэйфилд), 16:49 — 2:0. Нельсон — 12 (Пелек, Бэйли), 41:22 — 3:0. Нельсон — 13 (Бовилье, Бэйли), 49:59 — 4:0Вратари: Сорокин (8:48 — 9:15) — УэджвудШтраф: Сорокин (8:48 — 9:15) — УэджвудБроски: 34 (8+6+20) — 17 (4+9+4)

«Айлендерс» — «Аризона»

«Чикаго» — «Миннесота» — 1:5

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами, набрав очки в седьмой игре подряд. Россиянин набрал 46 (16+30) очков в 35 матчах.

Капризов набрал 97 очков в первых 90 матчах в НХЛ. Среди всех российских хоккеистов он занимает четвертое место по количеству очков на этом отрезке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0) Голы: Фолиньо — 15 (Эддисон), 2:58 — 0:1. Хартман — 16 (Капризов, Зуккарелло), 4:07 — 0:2. Хартман — 17 (Зуккарелло, Капризов), 17:12 — 0:3. Эддисон — 2 (Фолиньо, Меррилл), 32:05 — 0:4. Духайм — 4 (Фиала, Куликов), 36:26 — 0:5. Строум — 4 (Кейн, Хагель), 54:57 — 1:5Вратари: Флери (27:18 — 27:50Ланкинен, 32:05) — КяхкененШтраф: 24 — 26Броски: 36 (12+15+9) — 30 (10+9+11)

«Чикаго» — «Миннесота»

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 5:1

Ворота «Тампы» в этом матче защищал Андрей Василевский отразивший 30 из 34 бросков.

«Анахайм» прервал победную серию «Тампы» из четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Голы: Грант — 5 (Лундестрем, Линдхольм), 11:54 — 1:0. Шаттенкирк — 7 (Патерин, Кэррик), 19:53 — 2:0. Грант — 6 (бол., Леттьери, Драйсдейл), 27:05 — 3:0. Леттьери — 4 (Стил, Ларссон), 41:27 — 4:0. Колтон — 6 (Сергачев, Чирелли), 45:25 — 4:1. Делорье — 2 (мен., п.в.), 52:23 — 5:1Вратари: Гибсон (54:58 — 55:13) — Василевский (35:25 — 35:29, 36:34 — 36:58, 52:10 — 52:23)Штраф: 19 — 17Броски: 35 (18+10+7) — 33 (7+16+10)

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 0:5

Одну из пяти шайб в ворота «Сиэтла» отправил Павел Бучневич, которому ассистировал Владимир Тарасенко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Сент-Луис» — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) Голы: Бозак — 2 (мен., Саад, Сканделла), 5:54 — 0:1. Шенн — 8 (бол., О`Райлли, Перрон), 10:23 — 0:2. Бучневич — 15 (Крюг, Тарасенко), 40:24 — 0:3. Парэйко — 5 (буллит), 47:40 — 0:4. Кайру — 15 (Томас, Саад), 49:31 — 0:5Вратари: Даккорд (12:05 — 12:07) — ХуссоШтраф: 12 — 12Броски: 27 (7+15+5) — 31 (12+12+7)

«Сиэтл» — «Сент-Луис»

«Ванкувер» — «Флорида» — 1:2 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Чейссон — 4 (бол., Пирсон, Хьюз), 16:18 — 1:0. Райнхарт — 12 (бол., Дюклер, Юбердо), 41:41 — 1:1Победный буллит: БарковВратари: Мартин (65:00) — Найт (13:32 — 13:35, 65:00)Штраф: 4 — 8Броски: 28 (8+10+9+1) — 34 (11+7+12+4)