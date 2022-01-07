Капризов пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»точно пропустит как минимум один матч — с

Пропуск матча связан с травмой, которую форвард «дикарей» получил в матче с «Бостон Брюинз», прошедшем ночью с 6 на 7 января мск.

Россиянин получил травму в результате столкновения во втором периоде с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком.

«Определённо, он не сыграет в следующем матче, мы будем следить за его состоянием. Он находится под присмотром врачей, его обследуют в ближайшее время.

Он выбыл, но, хотел бы повторить, нам определённо не понравился силовой приём. Думаю, это не было необходимым хитом на уязвимом игроке. Я надеюсь, лига рассмотрит этот эпизод.

Такое бывало прежде: лига после матчей рассматривала моменты, которые не были игрой в хоккей — мы не верим, что это была игра в хоккей.

Шайба перед ними, они могут забрать её, но вместо этого решают прикончить парня, который находится в уязвимом положении. И из-за этого мы теряем потрясающего игрока», — приводит слова главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона журналист Майкл Руссо.

Один из голов в матче с «Бостоном» забил Капризов, который провёл на льду 11 минут. Это 14-й гол россиянина в сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах.