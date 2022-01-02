НХЛ. «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Миннесоте», «Торонто» разгромил «Оттаву»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ
Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль провел 25-й гол в регулярном чемпионате и снова единолично возглавил список лучших снайперов сезона, у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 24 шайбы.
«Нэшвилл» — «Чикаго» 6:1
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин набрал в этой встрече два балла, отметившись двумя ассистами.
«Предаторз» с 42 очками лидируют в Центральном дивизионе. «Блэкхокс» занимают в нем седьмое из восьми мест — 26 очков.
«Торонто» — «Оттава» 6:0
В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эти голы стали первыми в этом сезоне.
«Миннесота» — «Сент-Луис» 4:6
В составе проигравшей команды голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. У «Блюз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка, Павел Бучневич сделал голевую передачу, а Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.
«Сиэтл» — «Ванкувер» 2:5
В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Василий Подколзин, которая стала для него седьмой в этом сезоне.
«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл восьмой матч из последних девяти.
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» 6:3
В составе хозяев Виктор Арфидссон оформил хет-трик. У проигравших одну из шайб провел россиянин Иван Проворов.