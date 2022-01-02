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    НХЛ. «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Миннесоте», «Торонто» разгромил «Оттаву»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 января

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    «Сент-Луис»

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

    Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль провел 25-й гол в регулярном чемпионате и снова единолично возглавил список лучших снайперов сезона, у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 24 шайбы.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Ли — 10 (бол., Беллоуз, Добсон), 16:40 — 1:0. Драйзайтль — 25 (Кит, Сиси), 20:31 — 1:1. Нерс — 2 (Хаймэн, Макдэвид), 37:13 — 1:2. Бовилье — 5 (Чарник, Джонстон), 42:23 — 2:2. Добсон — 5, 63:52 — 3:2Вратари: Сорокин — КоскиненШтраф: 2-6Броски: 29 (8+5+14+2) — 19 (6+11+2+0)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

    «Нэшвилл» — «Чикаго» 6:1

    Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин набрал в этой встрече два балла, отметившись двумя ассистами.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Чикаго» — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Форсберг — 15 (Дюшен, Экхольм), 1:02 — 1:0. Джохансен — 10 (Форсберг, Экхольм), 5:53 — 2:0. Казинс — 5 (бол., Экхольм, Томасино), 19:13 — 3:0. Жанно — 9 (Сиссонс, Тренин), 20:28 — 4:0. Йоси — 11 (бол., Джохансен, Дюшен), 25:34 — 5:0. Курашев — 2 (де Хаан, Боргстрем), 37:25 — 5:1. Жанно — 10 (Беннинг, Тренин), 40:53 — 6:1Вратари: Сарос — Содерблум (Делиа, 40:00)Штраф: 10-8Броски: 25 (7+12+6) — 38 (15+11+12)

    «Предаторз» с 42 очками лидируют в Центральном дивизионе. «Блэкхокс» занимают в нем седьмое из восьми мест — 26 очков.

    «Нэшвилл» — «Чикаго» 6:1

    «Торонто» — «Оттава» 6:0

    В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эти голы стали первыми в этом сезоне.

    «Торонто» — «Оттава» 6:0

    «Миннесота» — «Сент-Луис» 4:6

    В составе проигравшей команды голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. У «Блюз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка, Павел Бучневич сделал голевую передачу, а Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

    «Миннесота» — «Сент-Луис» 4:6

    «Сиэтл» — «Ванкувер» 2:5

    В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Василий Подколзин, которая стала для него седьмой в этом сезоне.

    «Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл восьмой матч из последних девяти.

    «Сиэтл» — «Ванкувер» 2:5

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» 6:3

    В составе хозяев Виктор Арфидссон оформил хет-трик. У проигравших одну из шайб провел россиянин Иван Проворов.

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