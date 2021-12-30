«Трактор» прервал победную серию «Авангарда»

«Трактор» Фото: globallookpress.com
По шайбе в составе победителей забросили Артем Блажиевский, Никита Тертышный и Томаш Гика.
На последней минуте игры «Авангарду» удалось отыграть одну шайбу — забил Павел Дедунов.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Блажиевский — 3 (Кулик), 7:20 — 0:1. Тертышный — 21 (Седлак, Исаев), 11:54 — 0:2. Гика — 10 (Ткачев, Вилл), 33:08 — 0:3. Береглазов — 5 (Каблуков, Семенов), 59:03 — 1:3Вратари: Грубец (53:18 — 58:14, 59:03) — ВиллШтраф: 8-6Броски: Грубец (53:18 — 58:14, 59:03) — Вилл
«Трактор» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 46 матчей. «Авангард» — на пятой строчке Востока, имея в своем активе 54 балла после 44 встреч.