Источник: Мичков сдал положительный тест на COVID-19

Хоккеистом молодежной сборной России , который сдал положительный тест на ковид на чемпионате мира, стал форвард, сообщает «Р-Спорт»

По регламенту турнира, если хоккеист сдает два положительных теста, как это, например, было с игроком сборной Швейцарии Симоном Кнаком, он садится на карантин на 10 дней.

Если это случится и с Мичковым, то на МЧМ он уже точно не сыграет. Агент игрока Сергей Федотов сказал, что Матвей чувствует себя хорошо.

«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты — все отрицательные.

Напрашивается вопрос — что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения — это не хоккей, а шапито, цирк.

Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера.

Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

Ранее сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1.

Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде.