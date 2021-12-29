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    «Спартак» обыграл «Локомотив» в Ярославле

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    Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе красно-белых отличились Данила Квартальнов, Илья Баранов, Александр Никишин и Александр Хохлачев.

    Голы «Локомотива» на счету Егора Коршкова и Максима Осипова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Квартальнов — 2 (Солодухин, Евенко), 2:24 — 0:1. Баранов — 2, 5:13 — 0:2. Никишин — 8 (Хохлачев, Хед), 35:54 — 0:3. Коршков — 10 (Елесин, Баранцев), 40:40 — 1:3. Осипов — 2, 45:39 — 2:3. Хохлачев — 15 (п.в., Лехтеря, Широков), 59:34 — 2:4Вратари: Паскуале (58:25 — 59:34) — КрасиковБроски: 33 (6+15+12) — 12 (5+5+2)Штраф: 2 — 6

    «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции и теперь на одно очко отстает от «Локомотива», идущего на шестой строчке.

    Следующий матч в чемпионате «Локомотив» проведет 3 января дома против московского «Динамо», а «Спартак» 5 января сыграет на выезде с «Сибирью».

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