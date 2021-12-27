Жамнов: У «молодежки» было много лишних эмоций в матче со шведами

Главный тренер сборной Россииназвал причины поражения молодежной команды от(3:6) в первом туре МЧМ-2022.

«Во вчерашнем матче наших ребят подвела дисциплина. Против соперника такого уровня нельзя удаляться так много. Сдерживать шведов при игре 3 на 5 очень тяжело. Вчера они круто разыгрывали большинство. У наших ребят было слишком много лишних эмоций. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но ребятам не нужно расстраиваться. Впереди важнейшие три игры.

Думаю, что тренерский штаб сделает правильные выводы из вчерашнего поражения. Выйдет ли наша сборная из группы? Все соперник тяжелое, жребий достался не самый приятный. Я верю в нашу сборную! Они, конечно, должны выходить в плей-офф», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

Ранее стало известно, что капитан сборной Швейцарии Симон Кнак не выступит на МЧМ-2022 из-за коронавируса.